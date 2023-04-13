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Virajı alamayan otomobil tıra çarparak takla attı: 1 yaralı

Virajı alamayan otomobil tıra çarparak takla attı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yalova-Bursa karayolunda virajı alamayan otomobil tıra çarparak takla attı.

Yalova- Bursa karayolunda virajı alamayan otomobil tıra çarparak takla attı. Otomobil sürücünün yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova istikametinde seyreden otomobil sürücüsü viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağ şeridinde ilerleyen tıra çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların bölgeden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova Bursa 3. Sayfa Haberler

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