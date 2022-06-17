Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü; 1 yaralı Denizli'nin Çameli ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı. Denizli'nin Çameli ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı. Çameli ilçesi Sarıkavak Mahallesinde meydana gelen kazada; Durmuş B. idaresindeki 07 NN 057 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu takla atarak ters döndü. Aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Maddi hasarın oluştuğu araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü, sürücünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Haberler

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