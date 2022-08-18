Üye Girişi
Haberi Paylaş

Virajı alamayan otomobil elektrik direğini yerinden söktü

Virajı alamayan otomobil elektrik direğini yerinden söktü

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton aydınlatma direğini devirip, şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton aydınlatma direğini devirip, şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Titreyengöl'den Sorgun istikametine seyir halindeki Mehmet E., idaresindeki 07 ACE 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Aydınlatma direğinin yıkılmasının ardından otomobil şarampole devrildi. Takla atan otomobil hurdaya dönerken yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen elektrik direğinin yerine ise görevliler tarafından hemen yenisi dikildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title