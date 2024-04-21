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Virajı alamayan kurye savruldu: 1 yaralı

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Düzce'de virajı alamayan kurye yola savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Virajı alamayan kurye savruldu: 1 yaralı

DÜZCE - Düzce'de virajı alamayan kurye yola savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şahin D. idaresindeki 81 EN 715 plakalı honda marka motosiklet, sürücüsünün Bayraktepe mevkiinde virajı alamaması sonucu devrildi. Motosikletin altında kalan Şahin D. için bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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