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Virajı alamayan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Virajı alamayan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt ilçesinden Eskişehir yönüne giden 26 TD 352 plakalı kamyonet sürücüsü H.U., Gündüzbey Köyü rampasına geldiği geldiğinde virajı alamadı. Kontrolde çıkan araç yolun sağ tarafındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan M.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Kamyonet, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Haberler

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