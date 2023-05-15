Virajı alamayan kamyonet bariyerlere çarptı, sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

BURSA Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet virajı alamadı. Bariyerlere çarparak duran araç uçurumun eşiğinde kalırken, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri dakikalarca uğraş sonrası araçtan çıkardı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinden İsmail S. idaresindeki 16 LLM 99 plakalı hafif ticari araç, Doburca istikametine doğru seyir halindeyken, yokuş aşağı ilerlediği esnada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü için durum 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirildi.

İtfaiye ekipleri dakikalarca uğraştı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araç içerisindeki sürücüye tedavi uygularken, itfaiye ekipleri sürücünün araç içerisinden çıkarılması için dakikalarca ter döktü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzun uğraşlar sonra araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Çekirge Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Nefes kesen kurtarma çalışması ise kameralara yansıdı. Öte yandan, hastanede İsmail S. hastanede tedavi altına alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen ambulansla ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kadın sürücünün ilkokulda okuyan çocuklarını okula bırakmak için direksiyon başına geçtiği öğrenildi.