Virajı alamayan hafriyat yüklü kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te virajı alamayan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinden il merkezine seyir halindeki 11 TH 531 plakalı hafriyat yüklü kamyon sürücü B.Ü., köprülü kavşağa geldiğinde virajı alamayarak devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücüyü Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtararak, 112 ekiplerine teslim etti. Yaralı B.Ü., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kamyondan dökülen hafriyatlar Bilecik-Eskişehir karayolu trafiğe kapatırken, karayolları ekiplerince temizlenen yol sonrasın trafik normale döndü. - BİLECİK