Virajı alamayan beton mikseri devrildi - Haberler

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Virajı alamayan beton mikseri devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Virajı alamayan beton mikseri devrildi

Eskişehir'de döndüğü virajı alamayan bir beton mikseri devrilirken, kazada maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de döndüğü virajı alamayan bir beton mikseri devrilirken, kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Mahmudiye İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarına devrildi. Kaza sonucunda sürücü yara almazken maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmudiye Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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