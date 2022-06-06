Virajı alamayan beton mikseri devrildi - Haberler

Virajı alamayan beton mikseri devrildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de döndüğü virajı alamayan bir beton mikseri devrilirken, kazada maddi hasar meydana geldi.
Eskişehir'de döndüğü virajı alamayan bir beton mikseri devrilirken, kazada maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Mahmudiye İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarına devrildi. Kaza sonucunda sürücü yara almazken maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa