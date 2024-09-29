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Kırıkkale'de ATV Dereye Uçtu, İki Kişi Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de ATV Dereye Uçtu, İki Kişi Ağır Yaralandı
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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan ATV'nin dereye uçması sonucu M.A.Ö. ve S.O. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları dereden çıkararak hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan ATV'nin dereye uçması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ö. yönetimindeki 71 ADT 065 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Çoruhözü Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü ve yolcu S.O. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları halat yardımıyla dereden çıkararak ambulansa taşıdı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen ATV, çekici yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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