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Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı

Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı

Bursa'da bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprü duvarına çarptı.

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Bursa'da bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprü duvarına çarptı. O anlar anbean araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprüye çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıkla atlatırken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

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