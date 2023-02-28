Viraja hızlı giren araç takla attı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Viraja hızlı giren araç takla attı: 2 yaralıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde viraja hızlı giren araç takla attı. Viraja hızlı giren araç takla attı: 2 yaralı TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde viraja hızlı giren araç takla attı. Araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kaza, Malkara-Şarköy yolu üzeri karıştıran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şarköyden Malkara'ya gelmekte olan İbrahim K. idaresindeki 59 DR 867 plakalı cip, kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Araçta bulunan sürücü İbrahim K. ve Mürvet K. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Malkara Tragger 3. Sayfa Haberler

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