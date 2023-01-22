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Vinçle kamyonu çalmaya çalıştılar, araç sahibi fark edince kaçtılar

3. Sayfa Haberleri

Vinçle kamyonu çalmaya çalıştılar, araç sahibi fark edince kaçtılar

Denizli'de hareket kabiliyeti olmayan kamyonu vinçle çalmaya çalışan hırsızlar, bu sırada aracın sahibini görünce arkalarına bakmadan kaçtılar.

Denizli'de hareket kabiliyeti olmayan kamyonu vinçle çalmaya çalışan hırsızlar, bu sırada aracın sahibini görünce arkalarına bakmadan kaçtılar.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde güpegündüz akıllara durgunluk verecek olay yaşandı. Hırsızlar bir süredir hareket kabiliyeti olmayan park halindeki bir kamyonu gözlerine kestirerek harekete geçti. Sokağa vinç getiren hırsızlar, vatandaşların gözü önünde kamyonu yüklemeye başladı. Bu esnada durumu gören araç sahibi, olaya hızla müdahale etti. Araç sahibini gören hırsızlar bir anlık dalgınlıktan faydalanarak olay yerinden arkalarına bakmadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler

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