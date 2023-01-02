Villanın çatısı alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı villanın çatısında yangın çıktı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı villanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Olay, gece saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde bulunan iki katlı villada meydana geldi. Villanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle villada hasar oluştu. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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