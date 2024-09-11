Vietnam'da Yagi Tayfunu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a yükseldi

Vietnam'da cumartesi günü karaya çıkan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a yükseldi.

Yagi Tayfunu'nun en çok hasara yol açtığı Vietnam'da can kaybı giderek artıyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre ülke genelinde tayfunun yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 179'a yükseldiği bildirildi. Kayıp kişi sayısının ise 145 olduğu aktarıldı. Ulusal Meteoroloji Bürosu Başkanı Mai Van Khiem, başkent Hanoi'de yer alan Kızıl Nehir'deki su seviyesinin 2004'ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirtti. Mai Van Khiem, önümüzdeki günlerde başkent çevresindeki illerde şiddetli su baskınları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Polis, askerler ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda nehir kıyısında yaşayan binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Elektrik şirketi EVN, başkentte sular altında kalan bazı bölgelerde güvenlik endişeleri nedeniyle elektriğin kesildiğini duyurdu.

Başkentte ayrıca tüm okullar bir hafta boyunca tatil edildi. - HANOİ