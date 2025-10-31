Haberler

Vietnam'da Şiddetli Yağışlar ve Seller: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Vietnam'ın orta kesimlerinde rekor düzeyde yağan yağışlar, ciddi sellere yol açarak 13 kişinin ölümüne ve 11 kişinin kaybolmasına neden oldu. Hoi An ve Hue şehirleri en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Vietnam'ın orta kesimlerinde rekor seviyede görülen şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Vietnam'da rekor düzeyde yağışların neden olduğu seller, geçtiğimiz günlerde ülkenin orta kesiminin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski imparatorluk başkenti Hue ve Hoi An kenti en çok etkilenen kentler oldu. Hue ve Hoi kentlerinde bazı evler çatılarına kadar su altında kaldı. Hoi An kentinde bugün itibarıyla sel suları çekilmeye başladı. Şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalan Hoi An kentinde yaşayanlar, su seviyesinin düşmesiyle temizleme çalışmalarına başladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği kaydedilirken 11 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Geçtiğimiz yıl 4.4 milyon turisti ağırlayan Hoi An'yi ziyaret etmek isteyen turistlerin büyük bir kısmının rezervasyonlarını iptal ettiği kaydedildi. Şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel 116 bin evin sular altında kalmasına, 5 bin hektarlık ekili arazinin sular altında kalmasına, yolların ve demiryollarının hasar görmesine ve birçok bölgede ulaşım ve elektrik kesintilerine neden oldu. - HANOİ

Haberler.com
