Vietnam'da Sel ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 55'e Yükseldi

Güncelleme:
Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e ulaşırken, 13 kişi de kayboldu. Ekonomik kaybın 341 milyon dolar olduğu belirtildi.

Vietnam'da geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi, 13 kişi ise kayboldu.

Asya ülkesi Vietnam'ın orta kesimini vuran sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Vietnam Afet ve Set Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiği, 13 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi. Ölümlerin 27'si Dak Lak bölgesinde, 14'ü ise Khanh Hoa bölgesinde kayda geçti. Ayrıca 28 bin 400'den fazla ev ve ve 80 bin hektardan fazla tarım arazisi sular altında kalırken, 946 ev de hasar gördü. Ekonomik kaybın yaklaşık 9 trilyon dong (341 milyon dolar) olduğu belirtildi. - HANOİ

