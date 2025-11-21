Haberler

Vietnam'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 43'e Yükseldi

Güncelleme:
Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 43'e ulaştı. Yaklaşık 67 bin ev su altında kalırken, ekonomik kayıpların 120 milyon doların üzerinde olduğu bildirildi. Başbakan, etkilenen bölgelere yardım için hemen bütçe tahsis edildiğini açıkladı.

Vietnam'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Lam Dong bölgesindeki bir asma köprü, sel suyuna kapıldı.

Asya ülkesi Vietnam'ın orta kesimini vuran sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Vietnam Afet ve Set Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği, 9 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca 67 bin 700'den fazla evin ve 13 bin hektardan fazla tarım arazisinin sular altında kaldığı aktarıldı. 30 bin 700'den fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu veya selden etkilendiği belirtildi. Ekonomik kayıpların 3 trilyon Vietnam Dong'unun (yaklaşık 120 milyon dolar) üzerinde olduğu öğrenildi. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Khanh Hoa, Lam Dong, Gia Lai ve Dak Lak olmak üzere sel felaketinden ağır şekilde etkilenen 4 bölgedeki çalışmalar için 700 milyar Vietnam dongu (yaklaşık 27.85 milyon ABD doları) tahsis edileceğini duyurdu. Chinh, erişimin kesildiği tüm yerleşim yerlerine ulaşılması, acil gıda, su ve temel malzemelerin ulaştırılması ve mahsur kalanların güvenli yerlere tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

Asma köprü sele kapıldı

Lam Dong bölgesindeki da Nhim Nehri üzerinde yer alan Phu Thien asma köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O anlar amatör kameraya yansırken, köprüde kimsenin olmamasıyla can kaybı yaşanmadı. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



