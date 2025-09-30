Haberler

Vietnam'da Bualoi Tayfunu'nun Bilançosu Ağırlaşıyor

Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 88 kişi yaralandı. 21 kişi kayıp, arama çalışmaları devam ediyor.

Asya ülkesi Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 88 kişi yaralandı. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Vietnam'da dün karaya çıkan Bualoi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Hükümetten yapılan açıklamada, ülkeyi bu yıl vuran en yıkıcı fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği, 88 kişinin yaralandığı, 21 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Çoğunluğu Nghe An ve Ha Tinh illerinde olmak üzere 100 binden fazla evin hasar gördüğü, 10 bin hektardan fazla pirinç ve ekili alanın sular altında kaldığı aktarıldı. Nghe An ilindeki birçok köyde sel suları evlerin çatısına kadar yükseldi. Ulusal Hava Durumu Ajansı, toprak kayması ve ani sel riski konusunda uyarıda bulundu.

Bualoi Tayfunu sebebiyle geçtiğimiz hafta Filipinler'de en az 11, Tayland'da ise 4 kişi yaşamını yitirmişti. - HANOİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
