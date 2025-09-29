Haberler

Vietnam'da Bualoi Tayfunu: 8 Kayıp, 17 Balıkçı Kayboldu

Güncelleme:
Vietnam'da karaya çıkan Bualoi Tayfunu, şiddetli rüzgar ve yağışlarla birlikte büyük hasarlara yol açtı. 8 kişi hayatını kaybederken, 17 balıkçı kayboldu. Tayfun, 245 eve zarar verip, bin 400 hektar tarım arazisini sular altında bıraktı.

Vietnam'da bugün karaya çıkan Bualoi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, tekneleri alabora olan 17 balıkçı kayboldu.

Vietnam'da bugün karaya çıkan Bualoi Tayfunu, kıyı bölgeleri kasıp kavurdu. Ülkenin büyük bir kısmında etkili olan Bualoi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Ulusal Hava Durumu Ajansı'ndan yapılan açıklamada, tayfunun 8 metreye ulaşan dalgalara yol açtığı, Quang Tri eyaleti açıklarında dalgaların devirdiği 2 balıkçı teknesindeki 17 balıkçının kaybolduğu ve başka bir balıkçı teknesiyle de fırtına sırasında iletişimin kesildiği aktarıldı. Açıklamada, Bualoi'nin şimdiye kadar 245 eve zarar verdiği, yaklaşık bin 400 hektar pirinç ve diğer tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok bölgeye erişimi kestiği belirtildi.

Yetkililer, ciddi sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarda bulundu. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
