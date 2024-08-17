Video kaydı olmasa kimse inanmaz! İntihar etmek isteyen kadını son anda saçından yakaladı
Hindistan'da kaydedilen bir görüntü akıllara durgunluk verecek cinsten... İntihar etmek için köprüye çıkan bir kadın, atlamak üzereyken yanına yaklaşan taksi şoförü tarafından saçından yakalanarak kurtarıldı.
Hindistan'da intihar etmek için köprüye çıkan bir kadın, yanına sessizce yaklaşan taksi şoförü tarafından saçından yakalanarak kurtarıldı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"ARTIK HİNT FİLMLERİNE GÜLMEYECEĞİM"
Görüntünün altına "O taksiciye helal olsun nasıl bir refleks", "İnanılmaz bir zamanlama", "Saç kökleri çok sağlammış", "Nasıl yakaladın sen onu ya helal olsun", "Artık Hint filmlerine gülmeyeceğim" şeklinde yorumlar yapıldı.