Vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetmişti... Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki kadına TESKİ'ye ait vidanjör çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Malkara ilçesine bağlı Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TESKİ'ye ait 34 FCK 255 plakalı vidanjör, E.Y. idaresinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Zorlu'nun üzerinden vidanjör geçti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının yola adım attığı ve ardından vidanjörün çarpmasıyla yere savrulduğu anlar net şekilde görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ayşe Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde çevre güvenliği sağlanırken, sürücü E.Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili Malkara Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.