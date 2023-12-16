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Vicdansızlık: SMA Hastası Çocuğun Kumbarası Çalındı

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Kocaeli'de alışveriş bahanesiyle 2 fırın ve bir markete giren gençler, SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yöntemle 2 fırın ve marketten SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldılar

Vicdansızlığın bu kadarı: SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldılar

KOCAELİ - Kocaeli'de alışveriş yapmak bahanesiyle 2 fırın ve bir markete giren gençler, SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı. Aynı yöntemle kumbaraları çalan gençler, "Bu kadar da vicdansız olunmaz" dedirtti.

Kocaeli'de "Bu kadar da vicdansız olunmaz" dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Ekmek alma bahanesiyle fırına giren 2 genç, önce tezgahtarı oyaladı. Bir genç kadın tezgahtarı oyalarken, diğeri de gözünü SMA hastası Mehmet Aslan için konulan kumbaraya dikti. Önce ekmek isteyen gençler, daha sonra hamur istediğini söyledi. Kadın arka tarafa geçerek hamur aldığı esnada, gençlerden biri kumbarayı alarak hızlıca fırından çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi fırında durmaya devam eden diğer genç ise malzemeler hazır olunca parasının yetmeyeceğini söyleyerek ekmek ve hamuru almaktan vazgeçtiğini söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, güvelik kamerasını izleyince durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerasını izleyerek kimliklerini tespit eden polis ekipleri, hırsızları aynı gün yakaladı. Aynı yöntemle ikişer gün arayla 2 fırın ve marketten kumbara çalan toplam 3 gencin hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Fırınlardaki hırsızlık olayına 2 kişi karışırken, marketteki hırsızlığa ise 3 kişi karıştı.

"SMA hastası çocuğun kumbarasının çalınması bizi derinden üzdü"

Olayı anlatan fırın sahibi Yunus Doğanay, "2 gün önce 2 genç SMA hastası Mehmet Aslan yavrumuz için koyduğumuz kumbarayı tezgahtarı oyalayarak aldı. Durumu fark ederek şikayetçi olduk. Aynı gün polisler şahısları yakaladı. Bu tür olayları yaşıyorduk ancak SMA hastası çocuğun kumbarasının çalınması bizi derinden üzdü. Umarım böyle şeyler bir daha başımıza gelmez. Olaydan 2 gün önce kumbara yenilenmişti. Miktar 200 TL'de olsa bin TL'de olsa bu durum bizi üzdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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