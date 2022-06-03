Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok - Haberler

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Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vezirköprü'de uyuşturucuya geçit yok

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından 127 adet sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından 127 adet sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.T. ve N.S. isimli şahısların il merkezinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şahısların evlerinde yapılan aramalarda 127 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Vezirköprü Adliyesi'nde hakimlikçe tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Hisarcık Samsun 3. Sayfa Haberler

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