Vezirköprü'de Park Halindeki Minibüs Yangın Çıkardı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki bir minibüs, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, çevredeki ev, dükkan ve apartmana sıçradı. Minibüs sahibinin durumu ise hastaneye kaldırılmasıyla kritikti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki bir minibüs, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Olay, Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen biliye göre, Şaban Gürbüz'e ait 55 N 9264 plakalı minibüs bir anda alev aldı. Yangın, minibüsün yakınındaki bir ev, bir dükkan ve bir apartmana da sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangında minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi, ev, dükkan ve apartmanda ise maddi hasar oluştu.

Olay sırasında minibüsün sahibi Şaban Gürbüz, aracının yandığını görünce fenalaşarak sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

