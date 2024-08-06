Vezirköprü'de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 yıl 15 gün hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda, 'dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerin ardından Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN