Vezirköprü'de 6 Adet Tabanca Ele Geçirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından düzenlenen uygulamada 6 adet tabanca ve 247 adet fişek ele geçirildi. Ruhsatsız silah ve mermi ile yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından düzenlenen uygulamada 6 adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede asayiş uygulaması yaptı. Yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ve 247 adet fişek ele geçirildi. Ruhsatsız silah ve mermi ile yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN