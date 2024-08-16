Vezirköprü'de 6 Adet Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından düzenlenen uygulamada 6 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede asayiş uygulaması yaptı. Yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ve 247 adet fişek ele geçirildi. Ruhsatsız silah ve mermi ile yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN