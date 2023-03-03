Veterinerlik fakültesi öğrencilerinden hayvan hastanesi eylemi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hayvan Hastanesi binasının boşaltılıp yıktırılmasına karar verilmesi üzerine öğrenciler, kendilerine yer verilmediğini iddia ederek 4 gündür eylem yapıyor.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hayvan Hastanesi binasının boşaltılıp yıktırılmasına karar verilmesi üzerine öğrenciler, kendilerine yer verilmediğini iddia ederek 4 gündür eylem yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü, depreme dayanıksız ve riskli olduğu gerekçesiyle hayvan hastanesi için tahliye ve yıkım kararı aldı. Kararın ardından araştırma hastanesinde eğitim gören öğrenciler kendilerine, yer verilmediğini savunarak eylem yaptı. Avcılar Kampüsü önündeki eylemde öğrenciler, arkadaşlarının da içinde olduğu depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Dördüncü gününde devam eylemde basın açıklamasını grup adına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğrencisi Kubilay Erkan, okudu. Erkan, "Fakülte binamızın inşaatına başlanılmaması kabul edilemez. Hastalarımızla ilgilenebileceğimiz bir yer gösterilmemesi kabul edilemez. Hastanemizin 3 yıldır plana dahil edilmemesi, prefabriklerin yetersiz kalması ve eğitim hakkımızın elimizden alınması kabul edilemez. Geçici olarak gönderildiğimiz Büyükçekmece Kampüsünden dönüş için bir plan yapılmaması, biz öğrencilerin süreç hakkında karanlıkta bırakılması ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi hakkında yapılan açıklamada adımızın geçmemesi kabul edilemez" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı. - İSTANBUL