Veterinerin şehit edildiği bölgede 2 kişinin yol kesip araç kurşunladığı iddiası Kayseri'de veterinerin şehit edilip aracının gasp edildiği bölgeye yakın bir yerde olaydan önce 2 kişinin yol kesip bir aracı kurşunladığı, olayla ilgili görevlendirilen müfettişlerin inceleme yaptığı ve bu olayla...

Veterinerin şehit edildiği bölgede 2 kişinin yol kesip araç kurşunladığı iddiası

ANKARA - Kayseri'de veterinerin şehit edilip aracının gasp edildiği bölgeye yakın bir yerde olaydan önce 2 kişinin yol kesip bir aracı kurşunladığı, olayla ilgili görevlendirilen müfettişlerin inceleme yaptığı ve bu olayla bir ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz pazar günü Ankara'da TBMM'nin yeni yasama yılı açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki bombalı saldırı girişiminde 2 teröristten biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken, diğeri de polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Olayda 2 polis memuru da yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde teröristlerin saldırı girişiminde kullandıkları 38 plakalı aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra gasp ettikleri tespit edilmişti.

Veterinerin şehit edildiği bölgeye yakın bir yerde yol kesip, araç kurşunlandığı iddiası araştırılıyor

Veteriner Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi'ne yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda olaydan önce 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. Ayrıca aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı kişi gelmeyince olayın 'avcılar' olabileceği şeklinde değerlendirildiği iddia edildi. Bu ihbarla alakalı olarak görevlendirilen müfettişlerin inceleme yaptığı belirtildi.