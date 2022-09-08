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Son dakika haber... Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir veteriner kliniğinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir veteriner kliniğinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Etimesgut Bağlıca Mahallesi Eskibağlar Caddesinde bulunan bir veteriner kliniğinde yaşandı. Danışmada bulunan görevlinin bulunmadığı bir sırada içeri giren bir kişi önce birilerinin olup olmadığını kontrol etti. Görevlinin meşgul olduğunu anlayan şüpheli daha sonra çekmeceleri karıştırdı. Çekmecede bulunan parayı çalan şahıs daha sonra klinikten ayrıldı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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