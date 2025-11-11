Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

ADANA (İHA) – Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse için Adana'da cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da katıldığı bir programın ardından otelde kaldığı sırada rahatsızlanan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse (62) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi işlemlerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Adana'ya getirilen Köse için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende eşi Neriman ile kızları Eda Su ve Elif Naz gözyaşlarını tutamadı.

Meslektaşları ve çalışma arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Köse'nin cenazesi, memleketi Mersin'in Anamur ilçesine gönderildi. - ADANA