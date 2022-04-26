Veteriner hekim son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Veteriner hekim son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Veteriner hekim son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mezbahada çıkan kavgada öldürülen görevli veteriner hekim Volkan Lale, son yolculuğuna uğurlandı.

SORGUN, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mezbahada çıkan kavgada öldürülen görevli veteriner hekim Volkan Lale, son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınarak Sorgun'a getirilen Volkan Lale için Sorgun Salih Paşa Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lale, Mehmetbeyli Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Lale'nin yakınları, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Veteriner Hekimler Vakfı Başkanı Sefa Gür, MHP İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Veteriner, Sorgun, Yozgat, Lale, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title