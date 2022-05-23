Veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası hastane hizmeti verilmediği iddiasıyla dava açıldı - Haberler

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Veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası hastane hizmeti verilmediği iddiasıyla dava açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası hastane hizmeti verilmediği iddiasıyla dava açıldı

Ankara 9. İdare Mahkemesinde veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası bakım ve hastane hizmetleri verilmediğine dair dava görüldü.

Ankara 9. İdare Mahkemesinde veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası bakım ve hastane hizmetleri verilmediğine dair dava görüldü.

İddialara göre, Avukat Ümran Babacan'ın Kahve isimli köpeği Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesinde ameliyat olduktan sonra, bakım hizmeti verilmeden sahibine teslim edildi. Olaya ilişkin Babacan dava açtı.

Babacan'ın avukatı Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Tuğba Gürsoy, dava sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de veteriner fakültelerindeki hayvan hastanelerinde yapılan ameliyatlardan sonra post operatif bakım servislerinin olmaması ya da olsa da kullanılamamasından dolayı pek çok hayvan ölümüyle karşılaşıyoruz. Bugünkü davamızın konusu da buna ilişkin. Çok ciddi bir ameliyat geçirmiş olan "Kahve" isimli köpek ameliyattan sonra narkozdan bile tam olarak ayılmamışken, çok fazla dikişi bulunuyorken Kahve'yi hasta sahibine teslim etmeleri ve daha sonra gerekli bakımların hospitalizasyon ile yapılmaması sebebiyle hayvan ölümüne ilişkin açtığımız bir davadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Veteriner, Hastane, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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