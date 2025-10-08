Haberler

Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Açıklamada, kamu düzeni ve huzurunun sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
