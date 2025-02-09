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Vergi Usul Kanunu'na Muhalefetten Aranan Şahıs Yakalandı

Vergi Usul Kanunu'na Muhalefetten Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.T., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede A.T., isimli şahsın Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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