Üye Girişi
Haberler

Veresiye Alkol Cinayetinde Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde veresiye alkol istemesi üzerine çıkan kavgada bir adamı öldüren iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşmanın detayları ve gelişmeler açıklandı.

Veresiye alkol cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan yaşlı adamın, veresiye alkol isteyen 2 genç tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 14 Ağustos 2022 tarihinde Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K., veresiye alkol almak için İlhan Alan'ın evine geldi. Alkolü vermeyen ve daha önce verdiği alkol paralarını isteyen İlhan Alan ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Emirhan Ö.K., İlhan Alan'ı kalbinden bıçaklayarak arkadaşıyla birlikte kaçtı. Sesleri duyan İlhan Alan'ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi. Ağır yaralanan Alan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezai ehliyeti tam çıktı

Haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan 2 sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Emirhan Ö.K. ve taraf avukatları katıldı. Dava sürecinde tahliye edilen Abdülbaki K. ise duruşmaya katılmadı. Geçen celse sanık Emirhan Ö.K'nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığıyla ilgili istenen raporun geldiği ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı, 2 sanık hakkında kasten adam öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca yağmaya teşebbüs suçundan da cezalandırılmaları istendi. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Veresiye Alkol Cinayetinde Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - 3.Sayfa

Kocaeli Kocaeli

Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu

 Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Bu adamlara kaç yıl yeter! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maximin Union Saint-Gilloise maçında yok mu, Maximin neden yok? GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba? Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü? GS PAOK maçı CANLI izle! Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, canlı nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });