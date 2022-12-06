Veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı 3. Sayfa Haberleri Veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı. Veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 30 Ağustos Mahallesi Anamur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ş.M., bir tekel bayiye gelerek alkol aldı. Aldığı alkollerin parasını veresiye vermek isteyen Ş.M., iş yeri sahibinin veresiye ürün vermemesi sonucu aracında bulunan pompalı tüfekle iş yerine 2 el ateş etti. Ş.M., ateş ettikten sonra aracına binip kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan Ş.M.'yi yakalamak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.