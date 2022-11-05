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Venezuela'da sel ve toprak kayması: 7 ölü

3. Sayfa Haberleri

Venezuela'da sel ve toprak kayması: 7 ölü

Venezuela'nın Anzoategui eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'nın Anzoategui eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın doğusunda yer alan Anzoategui eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Sel önüne katanı sürüklerken, yollar çamurla kaplandı. Yaklaşık 300 evde hasar meydana gelirken, altyapı da büyük zarar gördü. Eyalet Valisi Luis Marcano, Puerto La Cruz şehrinde 6, yakındaki Guanta'da ise 1 olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Öte yandan, Ekim ayından bu yana etkili olan yoğun yağışlar ve toprak kaymaları, ülkenin farklı bölgelerinde can kaybına neden olurken, büyük maddi hasar bırakmıştı. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güney Amerika Venezuela 3. Sayfa Haberler

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