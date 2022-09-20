Petrol rafinerisine yıldırım düştü 3. Sayfa Haberleri Venezuela'nın Anzoategui eyaletinde bir petrol rafinerisine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Venezuela'nın Anzoategui eyaletinde bir petrol rafinerisine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Venezuela'daki Anzoategui eyaletinin Puerto la Cruz kentinde bir petrol rafinerisine yıldırım düştü. Rafineride yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Savunma Bakan Yardımcısı Carlos Perez Ampueda, yangının yüzde 95'inin kontrol altına alındığını söyledi. Petrol Bakanı Tareck El Aissami, olayda can kaybı ve yaralı olmadığını bildirdi. Ülkede geçtiğimiz cumartesi günü yakıt sızıntısı nedeniyle başka bir rafineride yangın çıkmış, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklanmıştı. (Muhammed Rabah - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Venezuela 3. Sayfa Güncel Haberler

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