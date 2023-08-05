Veliefendi Hipodromu'nun önünde atları taşıyan 5 araçta yangın
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Veliefendi Hipodromu'nun önünde atları taşıyan 5 araçta yangınİSTANBUL İstanbul'da bulunan Veliefendi Hipodromu önünde at taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Veliefendi Hipodromu'nun önünde atları taşıyan 5 araçta yangın
İSTANBUL İstanbul'da bulunan Veliefendi Hipodromu önünde at taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan araçlara itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa