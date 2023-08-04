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Veliefendi Hipodromu'nun önünde atları taşıyan 5 araçta yangın

3. Sayfa Haberleri

Veliefendi Hipodromu'nun önünde atları taşıyan 5 araçta yangınİSTANBUL İstanbul'da bulunan Veliefendi Hipodromu önünde at taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Veliefendi Hipodromu'nun önünde atları taşıyan 5 araçta yangın

İSTANBUL İstanbul'da bulunan Veliefendi Hipodromu önünde at taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan araçlara itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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