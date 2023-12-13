Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturmada eşi Öznur Göçer Savcılığa ifade verdi. Göçer ifadesinde, 'Eşim motosikletine de, kendine de, yaşamına da çok düşkün bir insandı. Trafik kurallarına da uyan biriydi' dedi.

Vefat eden kurye Yunus Emre Göçer'in eşi ifade verdi

"Eşim motosikletine de, kendine de, yaşamına da çok düşkün bir insandı"

İSTANBUL - Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturmada eşi Öznur Göçer Savcılığa ifade verdi. Göçer ifadesinde, "Eşim motosikletine de, kendine de, yaşamına da çok düşkün bir insandı. Trafik kurallarına da uyan biriydi" dedi.

Fatih'te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023'de Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

Konuya ilişkin vefat eden Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 2 ayrı yürütülen soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade verdi. Savcılığa ifade veren Öznur Göçer, "Öncelikle eşim Yunus Emre Göçer'in vefatına ilişkin eşimi kaza tespit tutanağında kusurlu olarak gösteren polis memurlarından şikayetçiyim. Eşimin intihar etme gibi bir durumu söz konusu değildir. Çocuğumun özel durumundan dolayı kendisi çabalayan bir insandır. Eşim genel olarak kaskını evde takarak çıkmaktaydı çünkü kaskın içinde telefonla bağlantılı olan bir iletişim aracı olan 'intercom' vardır. Bu sistem direkt telefona bağlı bir sistemdir. Ayrıca eşimin kaskı pahalı, 4 taraftan tam korumalı bir kasktı. Motosikletine de, kendine de, yaşamına da çok düşkün bir insandı. Trafik kurallarına da uyan biriydi. Olay günü eşim dizliklerini takarak, motorcu ayakkabısını, koruyucu montunu, bonesini ve kaskını takarak çıkmıştı. Hastaneye gittiğimizde eşim kırmızı alandaydı. Eşimin yanına girdim, kafası komple kırıktı ve karnı şiş vaziyetteydi. Olay nedeniyle karşı taraf araç sürücüsünden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum. Ev hanımı olduğum için bir gelir kaynağım da yoktur. Çok mağdur olduk" ifadelerini kullandı.