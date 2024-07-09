Üye Girişi
Haberler

VEDAŞ Çalışanları Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VEDAŞ şirket merkezinde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine gönüllü katılım gösteren çalışanlar, Kızılay'ın düzenli bağışçıları arasında yer alıyorlar. Kan vermenin önemini vurgulayan Kızılay standında görevli Dr. Ramiz Hasanoğlu, kan bağışının birçok faydası olduğunu belirtti.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

VEDAŞ şirket merkezinde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine gönüllü katılım gösteren çalışanlar, sorumluluk kanımızda var anlayışıyla hareket ediyor, Kızılay'ın düzenli bağışçıları arasında yer alıyorlar. Kan bağışı yaptıktan sonra açıklamada bulunan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay; "Gönüllü ve madalyalı kan bağışçısı olan çalışanlarımızın yoğun ilgisinden dolayı çok mutluyum. Kurum kültürümüzün bir parçası olan sosyal sorumluluk ve gönüllülük hassasiyetiyle hareket eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bağışlar sayesinde bir başka hayata umut olma şansı buluyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Kızılay yetkililerine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Kan vermenin önemini vurgulayan Kızılay standında görevli Dr. Ramiz Hasanoğlu, "Kan vermek birçok hayata umut olduğu gibi kan bağışında bulunan kişiler için de faydalıdır. Kan vermenin; kalp krizi geçirme riskini azaltması, kan hücrelerinin yenilenmesi, karaciğer sağlığı, baş ağrısı ve yorgunluğa iyi gelmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır.Sosyal sorumluluk anlayışla gönüllü olarak bağışta bulunan VEDAŞ ailesine teşekkür ediyor, tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızılay 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu? YKS sonuçları açıklandı mı (TYT- AYT- YDT)?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title