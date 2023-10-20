Vatandaşları dolandıran şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan para ve ziynet eşya talep eden 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan para ve ziynet eşya talep eden 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Anlara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; vatandaşları telefon ile arayan ve kendilerini "polis, savcı, asker" sıfatları ile tanıtan 12 kişinin açık kimliğini ve adresini tespit etti. Soruşturma çerçevesinde "Eldenci ve aracı" oldukları tespit edilen kişilerin göz altına alınması için Şanlıurfa ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheliden 8 kişi suç delilleriyle birlikte yakalandı. Yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANKARA