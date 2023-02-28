Vatandaşları avukat olduğunu söyleyerek dolandıran şüphelilere operasyon: 23 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde vatandaşları arayarak kendilerini avukat olarak tanıtan ve icra takibi başlatacağını söyleyen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde vatandaşları arayarak kendilerini avukat olarak tanıtan ve icra takibi başlatacağını söyleyen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan ortaya çıkan bilgiye göre, şüphelilerin baroya kayıtlı gerçek avukat ismi ve soy ismini, hatta gerçek sicilini kullanarak eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, vatandaşları arayarak kendilerini avukat ya da avukatlık bürolarında çalışan olarak gösterip haklarında icra borcunun olduğunu, ödeme yapmamaları halinde icra takibi başlatılacağını bildiren 25 şüpheli tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bilgilere göre şüphelilerin baroya kayıtlı gerçek avukat isim ve soy ismini, hatta gerçek sicilini kullanarak eylemi gerçekleştirdikleri de belirlendi. Zanlıların ayrıca müştekiler ile yüz yüze hiç gelmeden sadece telefon ile görüşerek para akışını bankalar üzerinden sağladıkları da öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından yürütülen soruşturmada, 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik 29 adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. - İSTANBUL