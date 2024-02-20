Vatandaşları 30 milyon lira dolandıran 8 şahıs tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kendilerini müşteri hizmetleri olarak tanıtarak vatandaşların telefonlarına gelen kodları alıp 30 milyon lira dolandıran 8 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik Kahramanmaraş ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kendilerini müşteri hizmetleri olarak tanıtarak vatandaşların telefonlarına gelen kodları aldıkları, WhatsApp uygulamalarını ele geçirip telefon rehberlerinde ekli bulunan kişilere mesaj atarak para talebinde bulundukları ve birçok vatandaşı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 9 şahıs, çok sayıda dijital materyal, yabancı uyruklu şahıslara ait birçok sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.