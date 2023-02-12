Vatandaşlardan yağmacıya sert müdahale 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da depremden etkilenen bölgelerde yağma ve hırsızlık yapan kişiye vatandaşlar müdahale etti. Adıyaman'da depremden etkilenen bölgelerde yağma ve hırsızlık yapan kişiye vatandaşlar müdahale etti. Adıyaman'ın Yenişehir Mahallesi'nde depremden faydalanarak hırsızlık yapan yağmacı, vatandaşlar tarafından yakalanarak, polis ekiplerine teslim edildi. Yenişehir'de boşaltılan veya sahipleri vefat eden, yaralanan evlere girerek yağmacılık yapan şahıs vatandaşların dikkati sonucu engellendi. Yağmacı yakalanırken, vatandaşların yağmacı ve hırsızlara yönelik sert tepkileri kameralara yansıdı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yenişehir Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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