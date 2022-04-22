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Vatandaşlar kablo hırsızlarını suçüstü yakalattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vatandaşlar kablo hırsızlarını suçüstü yakalattı

Adana'nın Kozan ilçesinde karayolunda yol kenarındaki kullanılmayan bir binanın kablolarını keserken vatandaşın dikkati üzerine yakayı ele veren hırsızlık şüphelileri polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde karayolunda yol kenarındaki kullanılmayan bir binanın kablolarını keserken vatandaşın dikkati üzerine yakayı ele veren hırsızlık şüphelileri polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı.

Alınan bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi, Adana Caddesi üzerinde bulunan boş bir yapının elektrik kablolarını keser kişileri fark edin vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar "işlem yapmayın abi" diyerek polislerin kendilerini bırakmasını istedi.

Olay yerinde kesilmiş kablolar ile araçlarında çok sayıda demir materyal ve kablo kesmede kullanılan aletler ele geçirildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinden Kozan'a gelen Burak İ, Temel D, Hasan Y. ve Nuri Y. isimli 4 kişiyi emniyete götürdü. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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