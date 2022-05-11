Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi - Haberler

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Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Mersin polisi, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ile bahçelerde ve esnaflara yönelik genel asayiş ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 9 bin 708 kişiye ulaşan ekipler, 5 bin 648 broşür dağıttı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Dolandırıcılık, Asayiş, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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