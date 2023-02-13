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Vatandaşlar deprem bölgesine odun göndermek için seferber oldu

3. Sayfa Haberleri

Vatandaşlar deprem bölgesine odun göndermek için seferber oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere odun göndermek için seferber oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere odun göndermek için seferber oldu.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine orman bölgesinde yaşayan vatandaşlar odun hazırlamak için harekete geçti. Vatandaşlar hazırladıkları odunları traktörle İnözü Koşaca Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Şefliği binası önüne getirdi. Odunlar vatandaşlarca kesilerek afet bölgesine gönderilmek üzere hazırlanıyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü Kahramanmaraş Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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