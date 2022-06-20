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Vatandaşın yıllarca biriktirdiği altın ve paraları çalan hırsız polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vatandaşın yıllarca biriktirdiği altın ve paraları çalan hırsız polisten kaçamadı

Konya'da bir vatandaşın yıllarca biriktirdiği altın ve paralarını çalan hırsız, polis ekipleri tarafından çaldığı altın ve paralarla birlikte yakalandı.

Konya'da bir vatandaşın yıllarca biriktirdiği altın ve paralarını çalan hırsız, polis ekipleri tarafından çaldığı altın ve paralarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesinde bir eve giren hırsız, vatandaşın yıllarca biriktirdiği altın ve paraları çalarak kayıplara karıştı. Eve hırsız girdiğini fark eden ev sahibi olayı polis ekiplerine bildirdi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.S. (39) olduğunu tespit etti. Titiz çalışmalar sonucu ekipler hırsızı kısa sürede çaldığı altın ve paralarla birlikte yakaladı. M.S.'nin çaldığı altın, ziynet eşyaları ve nakit paraya polis ekipleri tarafından el koyularak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meram Konya 3. Sayfa Haberler

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